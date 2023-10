Funny Camping Day è un gioco di simulazione creato da Go Panda Games. Ti piace il bel tempo e il campeggio? Hai trovato il gioco perfetto per te. Esci con i tuoi amici e goditi l'aria fresca e la natura. Aiuta i tuoi amici a svolgere le attività del campeggio: pulisci il campo, monta le tende, divertiti a pescare e accendi il fuoco. Gioca il ruolo dei tuoi amici in diverse attività. Non dimenticare di condividere Funny Camping Day con i tuoi amici! Fai clic o tocca un oggetto per raccoglierlo e usarlo. Funny Camping Day è creato da Go Panda Games, uno studio di sviluppo indipendente con sede a South Surabaya, Indonesia. Hanno molti altri giochi carini su Poki: Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korea Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Nose Surgery, divertente-salvataggio-guardiano dello zoo, divertente-salvataggio di animali e Hipster vs Rockers

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Funny Camping Day. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.