Funny Throat Surgery 2 è un gioco di simulazione creato da Go Panda Games. Hai sempre desiderato fare il medico? Allora adorerai questo gioco. Aiuta questo povero ragazzino che soffre di problemi ai denti e alla gola. Inizia il processo curandole i denti. Ha molte infezioni e tartaro da eliminare. Aiutala a liberarsi dal dolore ai denti utilizzando gli strumenti uno per uno secondo le frecce di istruzioni. Dopo aver finito con i denti, passa alla gola. Innanzitutto, elimina tutti i batteri che causano l’infezione. Le sue tonsille sono in condizioni orribili e dovrebbero essere rimosse! Puoi curarla in modo che possa tornare a scuola e rivedere i suoi amici? Fai clic o tocca uno strumento per riprenderlo. Usa lo strumento sul tuo paziente facendo clic sul paziente o tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse o il dito nell'area desiderata.Funny Throat Surgery 2 è creato da Go Panda Games, uno studio di sviluppo indipendente con sede a South Surabaya, Indonesia. Hanno molti altri giochi carini su Poki: Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korea Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Nose Surgery, divertente-salvataggio-guardiano dello zoo, divertente-salvataggio di animali domestici e Hipster vs Rockers

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Funny Throat Surgery 2. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.