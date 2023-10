Yummy Super Pizza è un gioco di simulazione creato da Go Panda Games. Ti piace fare le pizze? Non andare oltre! In questo gioco preparerai fantastiche pizze senza sporcare! Inizia preparando gli ingredienti come l'impasto della pizza, poi affetta le verdure e gli ingredienti, scalda il forno e preparati a cucinare la pizza più gustosa e croccante che tu abbia mai visto in città! I tuoi amici saranno lieti di venirti a trovare il più spesso possibile, la pizza perfetta la trovi solo a casa tua! Condividi il gioco con i tuoi amici e confronta le tue deliziose creazioni! Fai clic o tocca un oggetto per raccoglierlo e usarlo. Yummy Super Pizza è creato da Go Panda Games, uno studio di sviluppo indipendente con sede a South Surabaya, Indonesia. Hanno molti altri giochi carini su Poki: Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korea Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Nose Surgery, divertente-salvataggio-guardiano dello zoo, divertente-salvataggio di animali e Hipster vs Rockers

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Yummy Super Pizza. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.