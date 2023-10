Funny Puppy Dressup è un gioco di simulazione in cui vesti teneri cuccioli con vari abiti e accessori. In questo gioco sono disponibili molti oggetti eleganti! Scegli tra scarpe, stivali, cappelli, vestiti, pantaloni e persino capelli fantastici. Non ti piacciono i vestiti che vedi? Nessun problema. Sblocca altri adorabili abiti da cucciolo giocando a minigiochi interessanti! Non dimenticare di condividere Funny Puppy Dressup con i tuoi amici! Fai clic o tocca un oggetto per raccoglierlo e usarlo. Muovi - WASD o tasti frecciaSpara - SpazioMuovi - WASD o tasti frecciaSpara - SpazioFunny Puppy Dressup è stato creato da Go Panda Games , uno studio di sviluppo indipendente con sede nel sud di Surabaya, in Indonesia. Hanno molti altri giochi carini su Poki: Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korea Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Nose Surgery e Hipster vs Rockers

Sito web:poki.com

