Funny Kitty Care è un gioco di simulazione in cui pulisci i tuoi amici gattini e offri loro il trattamento speciale che meritano. In questo simpatico gioco di trasformazione trovi un gattino randagio in un bidone della spazzatura. Pulisci il pelo sporco del gattino prima di fargli un bel bagno tiepido. Strofina la sua pelliccia e poi asciugala. Una volta che il gatto è stato appena pulito, puoi vestirlo con tutti i tipi di abiti e accessori eleganti. Continua a dare una mano ai gattini e fai tanti adorabili amici lungo il percorso! Fai clic o tocca un oggetto per raccoglierlo e trascinalo sull'area in cui desideri utilizzarlo. Funny Kitty Care è creato da Go Panda Games, un studio di sviluppo indipendente con sede nel sud di Surabaya, Indonesia. Hanno molti altri giochi carini su Poki: Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korea Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery e Hipster vs Rockers Puoi giocare a Funny Kitty Care gratuitamente su Poki. Funny Kitty Care può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

