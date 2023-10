TicToc KPop Fashion è un gioco di simulazione in cui aiuti uno dei tuoi amici a diventare una star su una famosa piattaforma di social media. Aiutala a preparare post indimenticabili scegliendo il trucco e i vestiti giusti. Il gioco ti mostrerà brevemente quali tipi di trucco e accessori devi scegliere, ma scomparirà rapidamente. Memorizzali bene o fai clic sul pulsante dei suggerimenti per farli apparire di nuovo. Scegli tutti gli abiti e gli accessori giusti per farla sembrare abbastanza elegante da raccogliere Mi piace e ripubblicare! Puoi acquistare nuovi articoli ottenendo molti Mi piace dopo aver pubblicato la foto. Hai quello che serve per essere uno stilista rinomato? Mostra a tutti che hai talento! Fai clic o tocca un vestito o un accessorio per indossarlo. Devi scegliere gli oggetti che ti vengono mostrati in precedenza nel gioco. Se non ricordi quali sono corretti, sentiti libero di ricevere un suggerimento.TicToc KPop Fashion è creato da Go Panda Games, uno studio di sviluppo indipendente con sede a South Surabaya, Indonesia. Hanno molti altri giochi carini su Poki: Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korea Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery e Hipster vs Rockers Puoi giocare a TicToc KPop Fashion gratuitamente su Poki. TicToc KPop Fashion può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

