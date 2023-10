Yummy Taco è un gioco di simulazione in cui prepari piatti deliziosi. Hai voglia di un po' di messicano? Se ti interessano burritos, tacos, quesadillas e altro ancora, stai giocando al gioco giusto! Andate in cucina e iniziate a preparare le tortillas. Utilizzerai farina, olio, bicarbonato di sodio, sale e acqua. Quindi lavorerai l'impasto e creerai bellissime forme rotonde. Dopo aver riscaldato la tortilla, dovresti grigliare le proteine, aggiungere alcune verdure e un po' di condimento. Segui le istruzioni del gioco per preparare gli ingredienti nel modo giusto in modo che i tuoi ospiti trascorrano la notte più bella della loro vita. Siete pronti per una cena piccante stasera? Non dimenticare di condividere Yummy Taco con i tuoi amici e vedere che tipo di pasti servono! Fai clic o tocca un oggetto per raccoglierlo, usalo. Quando il gioco mostra forme di freccia, segui la stessa forma con il cursore o il dito per ripeterla. Yummy Taco è stato creato da Go Panda Games, uno studio di sviluppo indipendente con sede a South Surabaya, Indonesia. Hanno molti altri giochi carini su Poki: Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korea Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery e Hipster vs Rockers Puoi giocare a Yummy Taco gratuitamente su Poki. Yummy Taco può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

