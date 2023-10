Castle Pals è un gioco platform a livelli retrò in cui due migliori amici devono prendere d'assalto il castello! Ognuno di voi ha le proprie abilità speciali: sia come combattente vigoroso che come abile volatore. Evita palle di fuoco, goblin e altro mentre attraversi il castello. Sfida te stesso per cercare l'oro e completare ogni livello entro un certo periodo di tempo! Riuscirai a guidare i Castle Pals attraverso tutti i 40 livelli ricchi di azione? Muovi - Tasti freccia Attacco - ZCastle Pals è stato creato da Brad Erkkila. Dai un'occhiata al loro altro gioco su Poki: Squish Machine

