Flipchamps Dual Strike è un gioco d'azione per 2 giocatori creato da Brad Erkkila. In questa competizione intergalattica, devi dimostrare il tuo valore dimostrando la tua forza. I perdenti vedranno i loro pianeti distrutti, quindi devi essere molto veloce in piedi. Salta tra le piattaforme ai quattro angoli dello schermo per raccogliere energia. Una volta caricato il tuo potere, puoi scatenare il tuo attacco speciale sul tuo avversario. Hai quello che serve per vincere questa competizione? Giocatore 1 Mossa - WASD Attacco - C e V Giocatore 2 Mossa - Tasti freccia Attacco - K e LF Lipchamps Dual Strike è creato da Brad Erkkila. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Castle Pals e Squish Machine

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Flipchamps Dual Strike. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.