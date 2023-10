Squish Run è un platform arcade in cui lasci che i tuoi potenti pugni aprano gli ostacoli sul tuo cammino ed eviti l'imminente macchina squish. Il tuo obiettivo è distruggere tutto sulla tua strada, che si tratti di un mostro o di un muro di mattoni, in modo da poter sfuggire al terribile destino molle. Gioca da solo o coopera in locale con un amico per provare questo brivido frenetico. Raccogli le monete e spendili per sbloccare nuovi personaggi fantastici e colorati. Riesci a finire tutti i livelli di Squish Run? Muovi: tasti freccia sinistra/destra Salta: tasto freccia su Pugno: M o barra spaziatrice Squish Run è stato creato da Brad Erkkila. Gioca agli altri loro giochi puzzle casuali e divertenti su Poki: Space Thing, Squish Machine, Castle Pals e Flipchamps Dual Strike. Puoi giocare a Squish Run gratuitamente su Poki. Squish Run può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

