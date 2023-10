Run 3 è un gioco di corsa senza fine in cui devi guidare il tuo piccolo alieno attraverso lo spazio. Run 3 è stato creato da Joseph Cloutier ed è il terzo capitolo della serie di giochi Run. Run 3 è ora disponibile in HTML5, quindi puoi giocare senza il supporto Flash. Puoi giocare gratuitamente al gioco online sul tuo PC. La tua missione è semplice: corri più lontano che puoi e non cadere! Evita la caduta di piastrelle, buchi, trappole e altro mentre ti sposti da un livello all'altro. Se sbatti contro i muri, lo schermo ruoterà. Questo intenso gioco di azione e corridore senza fine ti catapulta in un viaggio terrificante attraverso un'area altamente riservata. Devi guidare il piccolo alieno grigio mentre attraversa territori in continua evoluzione. Muoviti lungo qualsiasi muro per trovare il percorso più sicuro e scopri quanto tempo puoi sopravvivere! Sì, il gioco originale Run 3 può essere giocato su Poki senza Flash. Quindi non è necessario alcun flash per giocare su PC, cellulare e tablet! Run 3 è stato creato da Joseph Cloutier, con sede negli Stati Uniti. È anche il creatore di run e run-2. Run 3 è tra i giochi più popolari su Poki, insieme ad altri classici del web come Happy Wheels.

Sito web:poki.com

