BoxRob 3 è un gioco puzzle platform in cui carichi il carico su un camion con il tuo carrello elevatore più flessibile e dinamico che mai! Per completare un livello, devi raccogliere tutte le scatole e inserirle nello slot appropriato. Alcuni livelli sono facili e devi semplicemente andare in giro per raccogliere le scatole, ma man mano che procedi nel gioco i livelli diventano più difficili. Esegui mosse speciali o segui le sequenze per risolvere il puzzle e completare il livello. Condividi BoxRob 3 con i tuoi amici e confronta i tuoi punteggi più alti. Non dimenticare di giocare ai giochi precedenti della serie, BoxRob e BoxRob 2! Muovi a sinistra/destra - A/D Salta - W Raccogli scatole - Tocca o fai clic con il pulsante sinistro del mouse BoxRob 3 è stato creato da 7Spot Games. Gioca agli altri loro giochi puzzle su Poki: BoxRob, BoxRob 2, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 e Truck Loader 5BoxRob 3 sono giocabili gratuitamente su Poki. BoxRob 3 è giocabile gratuitamente sia sul desktop che sul cellulare su Poki.

