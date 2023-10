Moving Truck è un gioco puzzle platform creato da 7Spot Games. In questo gioco, il tuo obiettivo è raggiungere la linea di meta con il tuo camion che consegna un pacco. Per completare un livello, devi sterzare correttamente il tuo camion ed evitare di danneggiare il pacco altrimenti perderai monete. Se guidi abbastanza velocemente sarai in grado di superare la sfida di velocità di ogni livello! Non dimenticare di condividere Moving Truck con i tuoi amici e confrontare i tuoi punteggi più alti! Muovi a sinistra/destra - A/D o tasti freccia sinistra e destra Accelera - W o tasto freccia su Moving Truck è stato creato da 7Spot Games. Gioca agli altri loro giochi puzzle su Poki: Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 e Truck Loader 5

poki.com

