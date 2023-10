Duo Vikings 3 è un gioco platform puzzle cooperativo per 2 giocatori di 7Spot Games. Nel terzo capitolo della serie Duo Vikings, i nostri due amici vichinghi continuano il loro viaggio esplorando ancora una volta castelli pieni di ostacoli e livelli progettati con cura. Premi i grilletti, apri le porte, attiva gli ascensori e distruggi oggetti fragili. Risolvi la tua strada attraverso queste splendide sale e guadagna il tuo posto nel Valhalla. Gioca con un amico per massimizzare il divertimento! Muovi: tasti freccia A/D o sinistra/destra Salta: tasto freccia W o su Premi/Usa: tasto freccia S o giù Duo Vikings 3 è stato creato da 7Spot Games, uno sviluppatore ed editore di videogiochi lituano. Hanno altri giochi collaborativi su Poki: Duo Vikings 2, Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 e ZOOM-BE 3. Hanno anche giochi di camion come: Truck Loader 4 e Truck Loader 5 .

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Duo Vikings 3. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.