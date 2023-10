Duo Survival 3 è un puzzle game cooperativo per 2 giocatori di 7Spot Games in cui aiuti due sopravvissuti all'apocalisse a fuggire dagli zombi attraverso livelli pieni di ostacoli. Sfrutta i punti di forza di ogni personaggio, risolvi enigmi brillanti, striscia attraverso stanze nascoste, attiva congegni entusiasmanti e molto altro ancora! La nostra coppia preferita di sopravvissuti all'apocalisse zombie è tornata per altre avventure. Puoi aiutare i due eroi a trovare la cura e salvare il mondo? Prova a giocare con il tuo amico per massimizzare il divertimento. Muovi - Tasti freccia AD o sinistra/destra Salta - Tasto freccia W o Su Calcia/Lancia bottiglia - Tasto freccia S o Giù Duo Survival 3 è stato creato da 7Spot Games, uno sviluppatore di videogiochi lituano e editore. Gioca gratuitamente agli altri divertenti giochi su Poki: Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3 e Truck Loader 5

Sito web:poki.com

