Duo Survival è un gioco cooperativo per 2 giocatori di 7Spot Games in cui aiuti due sopravvissuti all'apocalisse a fuggire dagli zombi attraverso livelli pieni di ostacoli. Unisciti a questo duo di coraggiosi avventurieri ed entra in un mondo post-apocalittico pieno di zombi affamati. Gioca con un amico e risolvi enigmi entusiasmanti, schiaccia pulsanti, apri porte, attiva ascensori... e guida i personaggi alla cura per il virus. Questa è la tua ultima possibilità: decidi il destino dell'umanità in Duo Survival! Muovi - Tasti freccia AD o sinistra/destra Salta - Tasto freccia W o Su Calcia/Lancia bottiglia - Tasto freccia S o Giù Duo Survival è stato creato da 7Spot Games, un videogioco lituano sviluppatore ed editore. Gioca gratuitamente agli altri loro divertenti giochi su Poki: Duo Vikings, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3 e Truck Loader 5

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Duo Survival. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.