Moving Truck: Construction è un gioco puzzle platform in cui sposti gli effetti personali dei tuoi clienti nella loro nuova casa in tempo senza danneggiare nulla. Guida il tuo camion lungo percorsi insidiosi con dossi e ostacoli. Affronterai difficoltà come buche semplici, ma anche difficoltà più avanzate come gigantesche ruote in senso antiorario su cui dovrai passare. Evita di danneggiare il tuo carico o perderai i tuoi guadagni. E puoi acquistare tanti fantastici oggetti con i soldi che hai guadagnato, come una nuova verniciatura, skin per auto, targhette, nuove ruote, tutto quello che vuoi! Non dimenticare di usare Nitro per massimizzare il tuo punteggio! Muovi a sinistra/destra - A/D o tasti freccia sinistra e destra Accelera - W o tasto freccia su Camion in movimento: Costruzione è stato creato da 7Spot Games. Gioca agli altri loro giochi puzzle su Poki: Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4, e Truck Loader 5 Puoi giocare a Moving Truck: Construction gratuitamente su Poki. Moving Truck: Construction può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Moving Truck: Construction. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.