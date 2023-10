Ninja Mouse è un gioco puzzle platform in cui sei un simpatico topo che cerca cibo. Infiltrati nelle case e trova il formaggio frugando in armadi, cassetti, armadi, divani, cassette di sicurezza e praticamente qualsiasi cosa con cui puoi interagire! Ci sono enigmi saltanti, ostacoli, trappole e, soprattutto, gatti intelligenti che aspettano di coglierti sul posto in flagrante. Evita il loro sguardo, prendi tempo e pianifica bene le tue mosse, e colpisci ogni volta che nessuno guarda. Se non puoi oltrepassare un gatto, salta e calpesta la sua testa per disarmarlo. Prova a raccogliere quante più stelle puoi, perché ottenendo tutte e 150 sbloccherai un livello bonus speciale e quella sorpresa ti piacerà. E non dimenticare che puoi saltare un livello se rimani bloccato. Hai le capacità per raccogliere ogni stella e ogni fetta di formaggio? Muovi a sinistra/destra - A/D o tasti freccia Salta - W o freccia su Interagisci - ENinja Mouse è stato creato da 7Spot Games. Gioca agli altri giochi puzzle su Poki: Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM- BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 e Truck Loader 5 Puoi giocare a Ninja Mouse gratuitamente su Poki. Ninja Mouse può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

