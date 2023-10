Lands of Blight è un gioco di azione e avventura in cui prendi il controllo di un personaggio che attacca automaticamente ogni pochi secondi e devi sopravvivere alle continue ondate di mostri. Cammina semplicemente per l'area e attacca quanti più mostri puoi mentre cerchi di sfuggire alla loro presa. Acquisirai esperienza e salirai di livello mentre falci i tuoi innumerevoli nemici, in modo simile ad altri giochi roguelite e di ruolo. E ogni volta che sali di livello, sblocchi un potere casuale che cambierà il modo in cui giochi. Scegli quale potenziamento riceverai poiché avrà delle conseguenze. Pianifica la strategia di sviluppo del tuo eroe e assicurati di scegliere solo i poteri migliori per aiutarti durante la notte. Ci sono poteri come la guarigione, l'aumento della potenza d'attacco, il raggio di impatto ampliato e persino incantesimi emozionanti come la palla di fuoco e il fulmine. Assicurati di colpire i forzieri per sbloccare premi sorprendenti! Riuscirai a sopravvivere fino all'alba in Lands of Blight? Sposta - WASD o tasti freccia ESC - Metti in pausa o riattiva Barra spaziatrice - Accetta la scelta Lands of Blight è stato creato da 7Spot Games. Gioca agli altri giochi puzzle su Poki: Ninja Mouse, Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 , ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 e Truck Loader 5 Puoi giocare a Lands of Blight gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Lands of Blight sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

