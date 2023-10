Temple Run 2: Spooky Summit è un gioco di corsa senza fine in cui scappi dalle spaventose scimmie demoniache ed eviti tutti gli ostacoli e le trappole che si trovano lungo il percorso. È simile alla classica esperienza di Temple Run 2 ma con un tema spettrale e di Halloween! Diventa un lupo mannaro e attraversa sentieri insidiosi pieni di ragnatele appiccicose, fantasmi di zucca infestati, fiumi velenosi e viscidi, spettrali caverne oscure, fragili ponti d'osso e molto altro ancora. Ma sbrigati! I malvagi mostri scimmia ti stanno ancora inseguendo! La mappa Spooky Summit aggiunge un po' di brivido alla classica esperienza di Temple Run 2. Sei pronto per un'avventura familiare ma nuova ed emozionante? Goditi la stagione di Halloween con una mappa nuova di zecca che tormenterà i tuoi incubi! Temple Run 2: Spooky Summit è una nuova mappa nella seconda puntata del mega successo Temple Run. È stato creato da Imangi. Gioca ai loro leggendari giochi di corsa infinita Temple Run 2, Temple Run 2: Frozen Shadows, Temple Run 2: Jungle Fall e Temple Run 2: Holi Festival su Poki! Raccogli monete gratuite, salta un secondo prima di avvicinarti ai bordi, potenzia il tuo personaggio statistiche, cronometra i tuoi salti ben oltre gli ostacoli del doppio salto e assicurati di completare gli obiettivi del livello. Puoi giocare a Temple Run 2: Spooky Summit sul tuo browser senza installare o scaricare gratuitamente su Poki.No. Poiché il gioco è un gioco di corsa senza fine, non c'è fine al tempio; il giocatore gioca finché il personaggio non si scontra con un grande ostacolo, cade in acqua o viene superato dalle scimmie demoniache. Per giocare a Temple Run 2: Spooky Summit su Poki è necessaria una connessione Internet. Le scimmie demoniache malvagie (o scimmie diavoli) sono i principali antagonisti di Temple Run e del suo seguito, Temple Run 2. Inseguono il giocatore nella sua ricerca per recuperare l'idolo d'oro. Raccogli monete e riempi il misuratore di potenza in Temple Run 2: Spooky Summit per sbloccare un aumento temporaneo di velocità e invincibilità. Apri "Abilità" e tocca un potere che desideri migliorare, come Durata scudo, Magnete moneta e Distanza di potenziamento.

