Sweet Run è un gioco platform a tema caramelle creato dall'IP Zlata Roshchina. Esplora un mondo luminoso e colorato dove le montagne sono fatte di marmellata e le strade sono lastricate di gustoso impasto. In questo corridore corri, salta e scivola oltre vari tipi di ostacoli e sblocca personaggi dei cartoni animati a sorpresa. Ma non lasciarti ingannare dalla natura kawaii di questo gioco, poiché il ritmo aumenterà man mano che giochi. Come si gioca: Muovi - Tasti freccia sinistra/destra Salta - Tasto freccia su Scivola - Tasto freccia giù Dash - Tasto freccia giù (A mezz'aria) Informazioni sul creatore: Sweet Run è stato creato dall'IP Zlata Roshchina. Questo è il loro primo gioco su Poki!

