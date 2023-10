Frostwing è un puzzle platform creato da Diemorth. Aiuta il nostro piccolo amico pinguino nelle sue avventure mentre si fa strada attraverso impegnativi livelli a tema invernale per raccogliere alcune piume congelate. Tocca o fai clic sui blocchi arancioni luminosi per farli scorrere. In questo modo potrai saltare su questi blocchi e usarli come piedistallo per raggiungere luoghi più alti. Riuscirai a raccogliere tutte le piume del gioco e aiutare il nostro pinguino a diventare l'animale più bello della città? Tocca un blocco arancione per farlo scorrere. Muovi: tasti WASD o freccia Salta: barra spaziatrice, W o Su Frostwing è stato creato da Diemorth, uno sviluppatore di giochi con sede in Italia. Hanno un altro gioco di puzzle su Poki: Cactu-Sama

Sito web:poki.com

