Lost Yeti è un puzzle game 2D creato da Neutronized. In questo gioco hai il compito di aiutare il nostro yeti perduto a tornare a casa spostando blocchi di ghiaccio. Inizia con i puzzle retrò di Snowy Hills dove puoi far scorrere righe e colonne congelate per liberare il percorso e passare a mondi più colorati. Devi trovare la strada più veloce per tornare a casa mentre mangi tutti gli snack che trovi sulla tua strada. Esplora tutti e 3 i mondi, 60 livelli e vari tipi di nemici ed enigmi accattivanti. Sei pronto per questo Yeti? Libera la strada trascinando i blocchi di ghiaccio utilizzando il pulsante sinistro del mouse o il dito. Lost Yeti è stato creato da Neutronized, uno studio italiano di sviluppo di giochi fondato nel 2010. L'azienda si concentra sulla creazione di "lucidi, colorati" giochi con un approccio divertente e orientato all'obiettivo". Questo è il loro primo gioco su Poki!

