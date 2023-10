The Pillar è un puzzle game in prima persona che si svolge su un'isola misteriosa. Muoviti nel bellissimo mondo misterioso e risolvi tutti gli enigmi per completare questa demo! La grafica e la colonna sonora sono bellissime e gli enigmi diventano lentamente sempre più difficili. Questa è l'ultima entusiasmante voce nel genere dei puzzle misteriosi. Riuscirai a finire questa demo di The Pillar?Trova gli enigmi per risolverli facendo clic e trascinando le tessere. Move - WASDThe Pillar è stato creato da PaperBunker s.r.o. Questo è il loro primo gioco su Poki.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a The Pillar. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.