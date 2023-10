MadZOOng è un puzzle game di abbinamento creato da Adgard. In MadZOOng devi abbinare le stesse icone degli animali e provare a superare tutti i livelli. Seleziona una tessera con l'icona di un animale e fai nuovamente clic per spostarla su un'altra tessera. Se due animali uguali si toccano, guadagni punti e distruggi le casse adiacenti. Per ottenere il massimo dei punti, prova a finire il livello prima che scada il tempo a destra. Vai avanti e gioca a questo emozionante puzzle game! Trova due tessere identiche che possono essere collegate senza ostacoli. MadZOOng è stato creato da Adgard. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

