Due volte! è un puzzle game di abbinamento di icone creato da Avix Games. Con grafica straordinaria e animazioni soddisfacenti, Twice! offre una visione diversa del genere dei puzzle abbinati. Dagli animali alla frutta e agli oggetti di uso quotidiano, puoi esplorare una miriade di grafiche eleganti da ammirare. Fai clic sull'icona duplicata per sbarazzartene prima che scada il tempo, poiché ti verrà assegnato un punteggio in base alla tua agilità. Vivi solo una volta, ma puoi giocare due volte! quanto vuoi. Tocca un'icona duplicata con il dito o il pulsante sinistro del mouse per chiuderla. Due volte! è stato creato da Avix Games. Gioca agli altri loro giochi Photo Puzzle: Slide Edition, Photo Puzzle: Swap Edition e Photo Puzzle: Jigsaw Edition su Poki!

Sito web:poki.com

