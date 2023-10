Midnight Drive è un gioco di auto in 3D che ti consente di guidare per una città vivace durante la notte, raccogliere diamanti, eseguire acrobazie e correre contro il tempo. Soddisfa il tuo bisogno di velocità accelerando in questa splendida metropoli! Seleziona prima un'auto che parte, scegli un colore e premi l'acceleratore. Raccogli le gemme per spenderle in auto migliori e opzioni di personalizzazione. Con auto migliori, puoi fare acrobazie migliori ed eseguire manovre più agili nei circuiti. Trova l'evidenziazione rosa per iniziare una gara, così potrai mostrare a tutti quanto sei bravo a guidare sotto pressione. Sei pronto a sbloccare tutte le auto di Midnight Drive e trasformare tutte queste luci al neon in un'immagine sfocata? Midnight Drive è stato creato da Avix Games. Hanno molti altri giochi divertenti su Poki: Beecoins Inc, Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle: Summer, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Turn Right e Due volte!Puoi giocare a Midnight Drive gratuitamente su Poki.Midnight Drive può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

