Turn Right è un gioco di auto arcade creato da Avix Games. Prendi il controllo di una delle tante auto e prova a completare quanti più giri possibile su una pista di forma ovale. In questo gioco puoi solo girare a destra e non puoi riposizionare nuovamente l'auto girando a sinistra, quindi devi stare attento alla precisione della deriva. Sei pronto per il miglior gioco di auto minimalista del web? Controlla l'auto e completa il maggior numero di giri possibile semplicemente girando a destra. Evita di schiantare l'auto! Gira a destra: (tieni premuto) tocca, fai clic con il pulsante sinistro del mouse o la barra spaziatrice. Gira a destra è stato creato da Avix Games. Gioca agli altri loro giochi casual su Poki: Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Thumb Fighter Halloween, Exceptions, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Stone Age Architect e Twice!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Turn Right. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.