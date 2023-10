Beecoins Inc è un gioco di fusione creato da Avix Games. In questo gioco unisci delle api carine! Inizia con le piccole api e poi falle crescere! Puoi acquisire beecoin per aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo più velocemente. Sarai il miglior apicoltore là fuori? Seleziona e sposta le api: fai clic e trascina il pulsante sinistro del mouse Beecoins Inc è stato creato da Avix Games. Hanno molti altri giochi divertenti su Poki: Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle: Summer, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Gira a destra e due volte!

Sito web:poki.com

