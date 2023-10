Bumper Cars Soccer è un gioco di sport e automobili creato da Avix Games. Siete pronti per un nuovo tipo di calcio giocato in macchina? Scegli il tuo veicolo, gira per un campo da calcio e prova a segnare gol contro il tuo avversario. Combina le tue abilità di guida con la tua agilità per diventare il campione di questo gioco. Puoi giocare contro i tuoi amici in locale o sfidare robot impegnativi. Che tu sia veloce o lento al volante, hai una possibilità in questo campionato! (Giocatore 1) Sterza - WASD (Giocatore 2) Sterza - Tasti frecciaBumper Cars Soccer è creato da Avix Games. Hanno molti altri divertenti giochi puzzle e multiplayer su Poki: Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle: Summer, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Turn Right e Due volte!

poki.com

