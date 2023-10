Jigsaw Photo Puzzle: Summer è un gioco di puzzle creato da Avix Games. Trascina i pezzi del puzzle e posizionali nel punto giusto per rivelare un'immagine straordinaria e calda legata all'estate. Se tutti i pezzi sono al posto giusto, completi il ​​livello! Ci sono 3 livelli di difficoltà tra cui scegliere: facile, normale e difficile, ognuno dei quali aggiunge sempre più pezzi al puzzle. Giocare a questo rilassante puzzle è il modo perfetto per trascorrere la tua estate! Fai clic o trascina per spostare un pezzo selezionato. Metti tutti i pezzi in modo da rivelare l'immagine e finire il livello. Jigsaw Photo Puzzle: Summer è stato creato da Avix Games. Gioca agli altri giochi di pensiero su Poki: Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Jigsaw Edition e Photo Puzzle: Slide Edition

Sito web:poki.com

