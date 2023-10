The Walking Merge è un gioco di fusione inattivo in cui guidi e comandi un esercito di sopravvissuti all'apocalisse zombi. Tu e la tua squadra siete bloccati in una strada mortale invasa da mostri e dovete produrre rapidamente più unità per sopravvivere. Combina due unità uguali per creare un'unità più potente per abbattere tutti gli zombi. Assicurati di bilanciare il numero del tuo esercito poiché l'orda di zombi avanza costantemente. Tocca ripetutamente per generare unità più velocemente se hai fretta! Riuscirai a formare il gruppo più forte? Quanto tempo può durare il tuo gruppo in questo gioco di strategia apocalisse? Vai avanti e mostra a tutti che grande leader sei! Usa il mouse o il dito per trascinare e rilasciare due unità uguali per creare un'unità più potente. Assicurati di bilanciare il numero del tuo esercito poiché l'orda di zombi avanza costantemente. Tocca ripetutamente per generare unità più velocemente e continuare a unirle! The Walking Merge è creato da Avix Games. Gioca agli altri divertenti giochi su Poki: Jigsaw Photo Puzzle: Winter, Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Jigsaw Edition e Photo Puzzle: Slide Edition

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a The Walking Merge. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.