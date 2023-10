Merge Arena è un gioco di difesa della torre 3D in cui difendi il tuo territorio da vari tipi diversi di nemici migliorando costantemente il tuo esercito. Il gioco funziona con un sistema di fusione che consente di combinare unità identiche in un'unica unità più forte. Unisci le tue unità e migliorale in modo che possano attaccare i mostri malvagi che vengono ad attaccare il tuo adorabile regno! Il pulsante giallo in basso inizierà un nuovo combattimento. Prima di ogni combattimento, assicurati di espandere le unità e gli slot disponibili utilizzando i due pulsanti in basso a destra. Chiedi aiuto a maghi, arcieri e cavalieri giganteschi! Le battaglie ti faranno guadagnare esperienza e oro, ma la tua tesoreria genererà anche del denaro da sola. Spendi i tuoi guadagni con attenzione per aumentare la tua forza e proteggere tutti i tuoi cittadini dai pericoli. Puoi anche utilizzare le chiavi che hai guadagnato per disputare partite multiplayer contro giocatori reali! Condividi Merge Arena con i tuoi amici e scopri chi può costruire il forte più forte e mantenerlo più a lungo! Trascina e rilascia unità identiche per unirle in un'unità più forte. Il pulsante sotto la pagina inizierà un nuovo combattimento. Assicurati di espandere le unità e gli slot disponibili utilizzando i due pulsanti in basso a destra. Unisci Arena è creata da EasyCats. Gioca all'altro loro gioco su Poki: Archer Castle. Puoi giocare a Merge Arena gratuitamente su Poki. Merge Arena è giocabile sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Merge Arena. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.