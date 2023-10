Archer Castle è un gioco di difesa della torre in 3D in cui evochi vari tipi di unità e magie per tenere sotto controllo il forte. Ci sono mostri malvagi che vengono ad attaccare il tuo adorabile regno e devi usare le tue abilità strategiche per difenderlo! Chiedi aiuto a cavalieri e arcieri, migliora il livello del tuo castello, usa gli incantesimi per dare forza e velocità alle tue unità e persino abbattere una meteora distruttiva sui tuoi nemici! Le battaglie ti faranno guadagnare esperienza e oro, ma la tua tesoreria genererà anche del denaro da sola. Spendi con attenzione i tuoi guadagni per migliorare il tuo castello e proteggere tutti i tuoi cittadini dai pericoli. Non dimenticare di condividere Archer Castle con i tuoi amici! Usa il dito o il pulsante sinistro del mouse per selezionare un'unità, un incantesimo o un aggiornamento. Archer Castle è stato creato da EasyCats. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare ad Archer Castle gratuitamente su Poki. Archer Castle è giocabile sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Archer Castle. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.