Cursed Treasure è tornato con un nuovo pacchetto livelli! Cursed Treasure Level Pack è un gioco di difesa della torre in cui giochi nei panni di un malvagio signore supremo. Proteggi le tue gemme da ondate di eroi con fantastiche torri potenziabili, nuove abilità e incantesimi devastanti in ben 15 nuovi livelli! Rigioca i livelli per ottenere punteggi "brillanti" e sbloccare tante nuove abilità! In un gioco di difesa della torre, ondate di nemici vengono ad attaccare il tuo castello. Devi costruire torri con abilità speciali per difendere il tuo castello e i tuoi tesori. Usa il mouse per scegliere quali torri vuoi costruire e dove vuoi posizionarle. Il pacchetto livelli Cursed Treasure è stato creato da Iriysoft ed è il nuovo capitolo della serie Cursed Treasure.

Sito web:poki.com

