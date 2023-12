Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per IZOWAVE - Build and Defend su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

IZOWAVE - Build and Defend è un gioco di strategia che offre una sfida di sopravvivenza contro incessanti ondate di attacchi in un vasto mondo aperto! Seleziona la tua mappa e modalità, intraprendendo un'avventura insieme al tuo assistente, affrontando nemici e attacchi sempre più potenti. Costruisci torri per attaccare, generatori per risorse, muri per la difesa, munizioni per ricaricare munizioni, potenziatori per aumentare l'efficienza delle torri e altro ancora. Migliora le tue statistiche e quelle del tuo assistente, esplora per raccogliere gemme e salva i tuoi progressi in qualsiasi momento tu voglia! Quanto tempo puoi resistere nel mondo pericoloso?

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a IZOWAVE - Build and Defend. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.