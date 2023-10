Old Towers è un gioco d'avventura pixellato in cui assumi il ruolo di un piccolo esploratore di torri. Le torri che esplorerai hanno molti ostacoli, trappole mortali e bestie pericolose. Non troverai un'arma da equipaggiare in questo gioco. Dovrai invece usare il tuo ingegno e le tue capacità di risoluzione dei problemi per raggiungere la fine. Hai quello che serve per finire Old Towers? Crediamo in te! Usa i tasti direzionali per spostare il personaggio nell'angolo corrispondente del palco. Sposta - Tasti freccia Riavvia - Rold Towers è stato creato dal team RetroSouls.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Old Towers. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.