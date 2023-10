Big Tower Tiny Square è un gioco puzzle platform in cui sei un personaggio di forma quadrata che si trova su un'emozionante piattaforma multi-livello piena di trappole e ostacoli pericolosi. In questo gioco non salvi una principessa, salvi solo il tuo ananas preferito! Schiva proiettili, salta pozzi di lava, sblocca checkpoint e fatti strada saltando sui muri fino alla pericolosa Big Tower in questa avventura che richiede riflessi rapidi e alta precisione. Ispirato ai giochi arcade a schermo singolo, Big Tower Tiny Square promette di regalarti un'esperienza indimenticabile se sarai paziente. Sei pronto a saltare... tanto? Muovi: tasti freccia A/D o sinistra/destra Salta: spazio o freccia su Ricomincia: YBig Tower Tiny Square è stato creato da EO Interactive. Gioca al loro altro gioco arcade su Poki: Big NEON Tower VS Tiny Square. Puoi giocare a Big Tower Tiny Square gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Big Tower Tiny Square sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

