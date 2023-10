Floppy Tower è un gioco di abilità in cui devi sparare ai tuoi personaggi sulla torre per distruggerla! Assicurati che il colore del tuo personaggio corrisponda al colore dei personaggi nella torre a cui stai cercando di sparare. Ciò rimuoverà quei personaggi, rendendo la torre più instabile. Ruota la torre per trovare i migliori punti deboli che corrispondono al tuo colore. Alcuni personaggi contengono bombe che puoi usare per un'esplosione più grande! Puoi distruggere l'intera torre? Floppy Tower è stato creato da Working Title Studios. Questo è il loro secondo gioco su Poki dopo Super Planet Fun Time!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Floppy Tower. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.