Invaders.io è un gioco in cui sei un alieno e devi rapire quante più persone, mucche e persino edifici possibile per poter crescere. Fai attenzione però, poiché altri alieni vagano per la mappa. Se sono più grandi di te, possono rapirti! Raccogli punti mentre finisci le partite. Puoi spendere questi punti nel menu principale per ottenere un UFO personalizzato. Puoi rapire il mondo? Come si gioca: passa il mouse sopra gli oggetti da rapire. Assicurati che le luci che stai proiettando siano abbastanza grandi da comprendere le cose che vuoi rapire! Sposta: WASD o tasti freccia Informazioni sul creatore Invaders.io è stato creato da Working Title Studios. Sono conosciuti per Bumpy Flop, Floppy Tower, Hot Dog Zombies e Super Planet Fun Time. Sono tutti giocabili qui su Poki!

