Super Planet Fun Time è un gioco in cui devi orbitare attorno a diversi pianeti, raccogliendo gemme. Una volta raccolte abbastanza gemme, sul pianeta apparirà una grande sfera blu. Se colpisci la grande sfera, volerai su un altro pianeta. Completa 3 pianeti per passare al livello successivo. Il gioco presenta molti pianeti dal design eccezionale da esplorare. Oltre a ciò, il gioco presenta una grafica fantastica e anche una fantastica colonna sonora. Puoi usare le gemme arancioni che raccogli sui pianeti per acquistare nuove navi! Raccogli tutte le gemme, orbita attorno a tutti i pianeti ed esplora l'intera galassia di Super Planet Fun Time! Sposta a sinistra - A o freccia sinistra Sposta a destra - D o freccia destra Pausa - barra spaziatriceSuper Planet Fun Time è stato creato da Working Title Studios. Hanno anche creato Floppy Tower!

Sito web:poki.com

