Fatti strada attraverso caverne e tunnel in Super Speeder! Ogni gioco Super Speeder ti catapulta in un vorticoso caleidoscopio di pericoli e tunnel 3D. Gioca a Super Speeder per schivare le barriere usando solo il tuo ingegno e la tua tastiera! Super Speeder online è l'esperienza 3D per giocatore singolo definitiva. Vuoi testare la tua velocità di reazione? Gioca subito a Super Speeder online e spingi le tue abilità al limite! C'è solo un modo per mostrare a quelle barriere chi comanda, quindi gioca a Super Speeder su Poki per mostrare quelle reazioni ultra-nitide! Controlli: Tasti freccia - Sposta su, giù, sinistra e destra Spazio - Pausa/riavvia Suggerimenti e trucchi: - Prova a anticipare i pericoli e prepararsi tempestivamente. - Alcune barriere si sposteranno, quindi assicurati di essere in anticipo rispetto a dove si troveranno. - Super-Speeder sembra veloce, ma avrai tutto il tempo per schivare ogni ostacolo. Informazioni sul creatore: Super Speeder è stato creato dallo studio britannico Deer Cat Games che ha anche creato Wave Rider e Tunnel Rush.

Sito web:poki.com

