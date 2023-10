Super Fowlst 2 è un gioco d'azione basato sulle abilità in cui attacchi i nemici con lo scorrimento per salvare il mondo. Ti manca Fowlst dopo aver finito Super Fowlst? Bene, Fowlst ritorna in una nuova avventura in cui si tratta di schiacciare i cattivi con un colpo. I demoni sono più cattivi, i boss sono più grandi e c'è ancora un solo pollo che può fermarli! Ci sono vasti livelli generati proceduralmente da conquistare, enormi boss da sconfiggere e tutti i tipi di gadget e aggeggi con cui interagire. Scambia il tuo tesoro con poteri fantastici come bombe a uovo e razzi, così potrai davvero mostrare a quei demoni chi comanda! Super Fowlst 2 ha tutto: i portali! Cannoni! Seghe circolari! Cose appuntite! Spara! Fai clic o tocca il lato sinistro dello schermo per saltare a sinistra, il lato destro per saltare a destra, scorri verso l'alto per utilizzare l'oggetto che hai in mano. Super Fowlst 2 è stato creato da Thomas K. Young. Assicurati di giocare agli altri fantastici giochi su Poki: Super Fowlst e Dadish

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Super Fowlst 2. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.