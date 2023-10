Daily Dadish è un gioco platform in cui sei un papà ravanello incaricato di trovare i tuoi figli. Salta e supera gli ostacoli per ricongiungerti con i tuoi figli, qualunque sia il costo. Ciò che rende questo gioco così speciale è il fatto che ogni giorno troverai un livello diverso a differenza dei precedenti giochi Dadish. Ci sono 365 livelli unici realizzati a mano e molte sorprese ti aspettano da esplorare. Con 10 personaggi sbloccabili e la fantastica colonna sonora caratteristica della serie, non ti annoierai mai giocando a questo gioco. Sei pronto per un'avventura da papà che dura un anno intero? Muoviti: tasti WASD o freccia Salta: barra spaziatrice Daily Dadish è creato da Thomas K. Young, uno sviluppatore di giochi con sede in Nuova Zelanda. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Dadish, Dadish 2, Dadish 3, Fowlst, Super Fowlst e Super Fowlst 2. Puoi giocare a Daily Dadish gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Daily Dadish sul tuo computer, telefono e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Daily Dadish. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.