Dadish 2 è un gioco platform in cui sei un papà ravanello incaricato di ritrovare i suoi figli scomparsi dall'orto. Esplora un mondo entusiasmante, affronta nemici a tema fast food e riunisci Dadish ai suoi figli scomparsi in questa avvincente avventura platform. Raccogli stelle, sblocca segreti, goditi la divertente colonna sonora, conosci personaggi indimenticabili, gioca a più di 50 livelli entusiasmanti e molto altro ancora! Sei pronto per l'avventura della tua vita? Sposta - WASD o tasti freccia Salta - Barra spaziatrice Dadish è stato creato da Thomas K. Young. Dai un'occhiata agli altri loro giochi su Poki: Super Fowlst

