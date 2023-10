Doctor Acorn 2 è un gioco di abilità creato da Mini Duck Games. Aiuta il dottor Acorn a trovare la sua lampada frontale in modo che possa curare i suoi pazienti scoiattoli! Il dottor Acorn non può muoversi da solo, quindi devi aiutarlo. Ogni livello contiene una serie di oggetti come ventagli e cuscinetti a molla che aiutano il dottor Acorn a muoversi. Fai attenzione agli ostacoli come spuntoni, facoceri, polli che esplodono e vespe assassine! Non avere fretta e pianifica attentamente le tue mosse se vuoi ottenere tutte e 3 le stelle! Accendi e spegni le ventole per far rotolare il Dr. Acorn. Clicca sulle nuvole per renderle solide. Clicca ripetutamente sulle anatre per farle scoppiare. Prova ad afferrare tutte e tre le stelle e scappare attraverso il portale giallo. Interagisci: fai clic o tocca un oggetto per interagire con esso. Doctor Acorn 2 è stato creato da Mini Duck Games. Gioca agli altri loro giochi casual su Poki: Doctor Teeth, Street Ball Jam e Rabbit Samurai

