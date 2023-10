Doctor Acorn 3 è un gioco puzzle platform creato da Mini Duck Games. Aiuta una famiglia di pinguini a creare un pupazzo di neve raccogliendo un po' di neve mentre guidi la ghianda attraverso ogni livello in sicurezza. Tocca gli oggetti, lancia palle di neve e continua a muoverti attraverso gli ostacoli finché non avrai aiutato tutti i pinguini e sbloccato tutti gli obiettivi! Evita i nemici come i pericolosi cinghiali prima che mangino il Dottor Acorn. Vuoi costruire un pupazzo di neve? Tocca o fai clic su un oggetto nel livello per interagire con esso. Assicurati che le parti del pupazzo di neve cadano in modo che i pinguini possano fare le valigie e inviarlo al polo sud tramite la cassetta della posta. Doctor Acorn 3 è stato creato da Mini Duck Games. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Doctor Teeth 2, Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai e Street Ball Jam

Sito web:poki.com

