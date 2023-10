Doctor Teeth 2 è un gioco di simulazione a tema medico creato da Mini Duck Games. Utilizza una varietà di strumenti diversi per pulire e curare i denti dei tuoi pazienti. Puoi utilizzare l'icona dello stetoscopio se sei bloccato e hai bisogno di un suggerimento. Puoi imparare di più sull'igiene dentale mentre osservi le divertenti reazioni dei tuoi pazienti mentre giochi a questo gioco. Hai mai desiderato diventare un dentista? Questa è la tua occasione per vivere una giornata nella vita di un dentista! Tocca o fai clic su qualsiasi strumento che vedi sullo schermo per equipaggiarlo. Puoi tenere premuto il dito o il pulsante del mouse per applicare lo strumento all'area che desideri trattare. Doctor Teeth 2 è stato creato da Mini Duck Games. Gioca agli altri giochi di abilità su Poki: Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai e Street Ball Jam

Sito web:poki.com

