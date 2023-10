Boss Level Shootout è un gioco arcade in cui sei un giovane giocatore di nome Billy che viene risucchiato dalla sua console retrò e il tuo obiettivo è sconfiggere tutti i boss del gioco. Ogni boss ha abilità e personalità diverse, quindi devi studiare le loro mosse prima di attaccarli. Esistono 10 livelli diversi e 10 diverse sfide con i boss. Dopo ogni sconfitta di un boss riuscita, puoi guadagnare e spendere monete per migliorare le tue abilità e armi. Assicurati di correre velocemente in modo da poter schivare gli attacchi nemici. Hai la forza e l'agilità necessarie per completare tutti i 10 livelli in Boss Level Shootout? Muovi - WAD o tasti freccia Spara - Z o K Invio - Invio (Ritorno) Boss Level Shootout è stato creato da Mini Duck Games. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Doctor Acorn 3, Doctor Teeth 2, Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai e Street Ball Jam. Puoi giocare a Boss Level Shootout gratuitamente su Poki. È possibile giocare a Boss Level Shootout sul tuo computer e sui dispositivi mobili come telefoni e tablet.

