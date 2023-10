Jumphobia è un gioco platform in cui salti automaticamente quando ti trovi di fronte a un bordo. Il gioco presenta oltre 250 stanze distribuite su 25 livelli. Se riesci a completare il gioco completo, c'è un ottimo creatore di livelli in cui puoi creare i tuoi livelli e caricarli affinché altri giocatori possano giocare! Il gioco presenta alcuni enigmi e piattaforme intelligenti, quindi ogni livello sembra fresco. Riesci a completare tutti i livelli? Oppure inizierai a creare i tuoi livelli per far giocare la community? Muovi - freccia su Reimposta ultimo checkpoint - premi R Reimposta stanza - tieni premuto R Spara - z Cambia arma - xJumphobia è stato creato da Wix Games. Wix Games è noto per la serie Duck Life e giochi come Ant Art Tycoon!

Sito web:poki.com

